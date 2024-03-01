Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:08, 1 марта 2024Бывший СССР

Санду обвинили в намерении лишить права голоса избирателей в России

Додон: президент Молдавии Санду хочет лишить права голоса избирателей в России
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду хочет лишить права голоса сотни тысяч избирателей, которые проживают в России. В этом главу государства обвинил бывший президент республики Игорь Додон в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Санду не может честно победить в этих выборах, поэтому она придумала референдум, а сейчас появилось голосование по почте», — написал Додон. По его словам, власти страны намерены сфальсифицировать выборы президента.

Бывший президент рассказал, что год назад Кишинев уже планировал ввести голосование по почте только для стран Евросоюза и США. «Не случайно уже год назад "Почта Молдавии" приостановила сотрудничество с Россией», — заключил он.

Ранее Санду допустила свое выдвижение на второй срок в качестве независимого кандидата. «Пока рано об этом говорить. Выборы пройдут осенью. Мы еще подумаем и озвучим свое решение», — заявила она.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      «Французы не будут умирать за Украину». Париж официально заявил, что не намерен отправлять войска на помощь ВСУ

      Инстасамка перепела песню Кати Лель про «джагу-джагу»

      В украинском регионе начали выдавать повестки круглосуточно

      Подсчитана разница в ценах на готовое и новое жилье в Москве

      Россиянин шантажировал десятилетнюю школьницу и требовал у нее интимные видео

      Инстасамка решила отменить тур по России

      Названа новая причина задержания осужденного легионера «Спартака» в Дубае

      Над российским регионом сбили пятый за день беспилотник

      Пассажирка самолета внезапно заболела во время полета и не выжила

      Названа цена самой дешевой новостройки в Санкт-Петербурге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше