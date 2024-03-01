Санду обвинили в намерении лишить права голоса избирателей в России

Додон: президент Молдавии Санду хочет лишить права голоса избирателей в России

Президент Молдавии Майя Санду хочет лишить права голоса сотни тысяч избирателей, которые проживают в России. В этом главу государства обвинил бывший президент республики Игорь Додон в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Санду не может честно победить в этих выборах, поэтому она придумала референдум, а сейчас появилось голосование по почте», — написал Додон. По его словам, власти страны намерены сфальсифицировать выборы президента.

Бывший президент рассказал, что год назад Кишинев уже планировал ввести голосование по почте только для стран Евросоюза и США. «Не случайно уже год назад "Почта Молдавии" приостановила сотрудничество с Россией», — заключил он.

Ранее Санду допустила свое выдвижение на второй срок в качестве независимого кандидата. «Пока рано об этом говорить. Выборы пройдут осенью. Мы еще подумаем и озвучим свое решение», — заявила она.

