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13:26, 30 марта 2024Бывший СССР

Украинку осудят за пророссийскую позицию и коллаборационную деятельность

В Харькове местную жительницу будут судить за пророссийскую позицию

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Харькове 59-летнюю местную жительницу будут судить за пророссийскую позицию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на нацполицию Украины.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о коллаборационной деятельности.

Украинские силовики сообщили, что во время интервью обвиняемая осуждала действия Киева и поддерживала политику Москвы. Ее соседи также сообщили, что спорили с женщиной из-за ее взглядов. По некоторым данным, украинка призывала Киев жить с соседями дружно.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное производство в отношении бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион, которая высказывалась в защиту украинского языка.

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