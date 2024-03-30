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16:16, 30 марта 2024Мир

В США отметили бессилие западной военной техники перед армией России

TNI: шведские истребители JAS 39 Gripen не остановят армию России на Украине

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

В США отметили бессилие западной военной техники перед армией России на Украине. Об этом на страницах американского журнала The National Interest (TNI) рассказал обозреватель Брэндон Вейхерт.

«Последнее предложение о поставке Украине самолетов JAS 39 Gripen из Швеции, известных своей универсальностью и совместимостью с современными ракетами, такими как MDBA Meteor, представляет собой еще одну попытку укрепить обороноспособность Украины», — констатировал автор материала, добавив, что шведские истребители не смогут остановить российских военных.

По мнению Вейхерта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражение в конфликте. Несмотря на это НАТО продолжает обеспечивать их разнообразной военной техникой, большая часть которой, как считает обозреватель, является старой и бесполезной.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли не менее семи переданных шведских танков Strv 122. Известно, что один из них хотят забрать с поля боя и отправить в Литву для ремонта.

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      Алина Черненко
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