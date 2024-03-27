Стало известно о потере ВСУ не менее семи шведских танков

Forbes: ВСУ потеряли не менее семи из десяти переданных шведских танков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли не менее семи переданных шведских танков Strv 122. Об этом пишет Forbes.

«За несколько месяцев ожесточенных боев 21-я бригада — уникальная на Украине "шведская бригада", которая в основном эксплуатирует технику (...) из Швеции, — потеряла по меньшей мере семь из своих десяти бывших шведских танков Strv 122», — говорится в материале.

Отмечается, что один из семи пораженных танков хотят забрать с поля боя и отправить в Литву для ремонта. Однако неизвестно, как быстро Strv 122 смогут починить, так как есть нехватка запасных частей.

Ранее украинское издание Kyiv Post писало, что лучшие танки НАТО не оправдали ожиданий в конфликте. Так, британским Challenger 2 слишком тяжело передвигаться по украинским мостам или мягкой почве из-за их веса. Кроме того, Киев испытывает нехватку запчастей для них.