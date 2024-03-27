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12:09, 27 марта 2024Бывший СССР

Стало известно о потере ВСУ не менее семи шведских танков

Forbes: ВСУ потеряли не менее семи из десяти переданных шведских танков

Фото: 7th Army Training Command / Wikimedia

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли не менее семи переданных шведских танков Strv 122. Об этом пишет Forbes.

«За несколько месяцев ожесточенных боев 21-я бригада — уникальная на Украине "шведская бригада", которая в основном эксплуатирует технику (...) из Швеции, — потеряла по меньшей мере семь из своих десяти бывших шведских танков Strv 122», — говорится в материале.

Отмечается, что один из семи пораженных танков хотят забрать с поля боя и отправить в Литву для ремонта. Однако неизвестно, как быстро Strv 122 смогут починить, так как есть нехватка запасных частей.

Ранее украинское издание Kyiv Post писало, что лучшие танки НАТО не оправдали ожиданий в конфликте. Так, британским Challenger 2 слишком тяжело передвигаться по украинским мостам или мягкой почве из-за их веса. Кроме того, Киев испытывает нехватку запчастей для них.

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      Кристина Есикова
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