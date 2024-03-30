В США заявили о катастрофе в рядах ВСУ

Аналитик из США Баррос: Россия продемонстрировала эффективность своей армии

Американский аналитик, руководитель группы геопространственной разведки Института изучения войн Джордж Баррос в беседе с Fox News заявил о катастрофе в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Баррос назвал ситуацию на Украине ужасной. Он заявил, что обещания администрации президента США Джо Байдена о продолжении поддержки Киева оказались блефом из-за неспособности и нежелания Конгресса одобрить выделение военной помощи.

По словам аналитика, количество средств противовоздушной обороны (ПВО) у украинской армии исчерпано до критического уровня, а Военно-воздушные силы (ВВС) страны деградировали. «Русские продемонстрировали эффективность и смертоносность своей армии», — подчеркнул он.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер рассказал, что ВС России зачищают бомбами и дронами целые районы на Украине. По его словам, российские силы контролируют воздушное пространство не только на поле боя с помощью планирующих бомб, но и в тылу с помощью дронов буквально зачищают целые районы.