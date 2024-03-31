Сальдо: Зеленский стал для Украины военным диктатором

Владимир Зеленский стад для Украины военным диктатором. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, пишет РИА Новости.

«Зеленский, отказавшись проводить в стране президентские выборы, окончательно загнал себя в тупик и безвыходную ситуацию. Он стал для Украины военным диктатором», — отметил он.

По его словам, так Зеленский, полномочия которого истекают 21 мая, утратил право говорить от имени Украины и ее граждан.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что с 31 марта на Украине запущен процесс узурпации власти. По его мнению, Владимир Зеленский из-за страха начинает торговаться не за будущее растоптанной им страны, а за своюбезопасность.

В ноябре прошлого года депутаты Верховной рады Украины подписали декларацию о недопустимости проведения выборов в военное время. Зеленский объяснил, что большинство украинцев якобы считают проведение выборов опасным и бессмысленным.