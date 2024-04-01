Москвичам пообещали аномально жаркую погоду
Во вторник, 2 апреля, в Москве ожидается 22-23 градуса тепла, сообщил руководитель Прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Прогнозом погоды на неделю специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».
«Мы так сильно разгонимся в начале недели, что это даже трудно себе вообразить. Завтра в Москве ожидается 22-23 градуса. Это что-то уникальное для нашей столицы. Потому что предыдущий рекорд максимальной температуры для 2 апреля был зафиксирован в 1951 году и составляет 17,4 градуса. То есть превышение над предыдущим рекордом может составить целых 4-5 градусов — это очень значительное повышение температуры», — рассказал Шувалов.
Также синоптик отметил, что и 1 апреля в Москве, вероятно, будет установлен рекордный результат для 1 апреля. По его словам, максимальная температура составит примерно 20 градусов.
Однако завтра на этой высокой ноте эта аномально жаркая погода закончится
«В среду уже будет первое понижение температуры на 5-8 градусов и кратковременные дожди. Ветер будет резкий, порывистый. В четверг температура в дневные часы не превысит 6-9 градусов тепла. В ночь на пятницу ожидаются слабые заморозки от 0 до минус 3 по Москве и 5-8 градусов в дневные часы», — заключил он.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни температура воздуха в ряде российских регионов будет соответствовать июньской.