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12:48, 1 апреля 2024Россия

Москвичам пообещали аномально жаркую погоду

Синоптик Шувалов: 2 апреля в Москве ожидается 22-23 градуса тепла

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Во вторник, 2 апреля, в Москве ожидается 22-23 градуса тепла, сообщил руководитель Прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Прогнозом погоды на неделю специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы так сильно разгонимся в начале недели, что это даже трудно себе вообразить. Завтра в Москве ожидается 22-23 градуса. Это что-то уникальное для нашей столицы. Потому что предыдущий рекорд максимальной температуры для 2 апреля был зафиксирован в 1951 году и составляет 17,4 градуса. То есть превышение над предыдущим рекордом может составить целых 4-5 градусов — это очень значительное повышение температуры», — рассказал Шувалов.

Также синоптик отметил, что и 1 апреля в Москве, вероятно, будет установлен рекордный результат для 1 апреля. По его словам, максимальная температура составит примерно 20 градусов.

Однако завтра на этой высокой ноте эта аномально жаркая погода закончится

Александр Шуваловруководитель Прогностического центра «METEO»

«В среду уже будет первое понижение температуры на 5-8 градусов и кратковременные дожди. Ветер будет резкий, порывистый. В четверг температура в дневные часы не превысит 6-9 градусов тепла. В ночь на пятницу ожидаются слабые заморозки от 0 до минус 3 по Москве и 5-8 градусов в дневные часы», — заключил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни температура воздуха в ряде российских регионов будет соответствовать июньской.

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      Алена Шевченко
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