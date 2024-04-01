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15:19, 1 апреля 2024Бывший СССР

В России высказались о вероятности полного блэкаута на Украине

Аналитик Юшков: объектам энергетики Украины нанесен серьезный ущерб

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Объектам украинской энергетики нанесен серьезный ущерб со стороны Вооруженных сил (ВС) России, сообщил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о вероятности полного блэкаута на Украине.

«Ситуация к настоящему времени такова, что некая единая энергосистема, где есть электроэнергия даже не круглосуточная, а с графиком подачи, продолжает работать только за счет атомных станций и импорта из европейских стран. Собственная генерация довольно сильно пострадала», — рассказал Юшков.

Нанесен сильный ущерб энергетике Украины

По словам аналитика, многие украинские электростанции сегодня выключены. При этом не исключено, что часть их мощностей уцелела и постепенно их будут вводить в эксплуатацию.

Но смогут ли эти электростанции выработать электроэнергию и вывести ее в общую сеть — это большой вопрос

Игорь Юшковведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

«Ущерб очень сильный, но пока свет там не потух. Во многом из-за того, что базовую поддержку продолжают осуществлять атомные электростанции и импорт из европейских стран. При этом России будет сложно безопасно погасить атомные станции [для полного блэкаута]. Безопасный сценарий: нужно будет выбивать любые другие источники питания для того, чтобы в общей системе возникла проблема загрузки, и тогда они сами будут вынуждены постепенно останавливать атомные станции», — объяснил специалист.

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Киевский энергоузел

Юшков отметил, что сегодня о восстановлении электростанций речи не идет. Он добавил, что Киев переключает электроэнергию на резервные сети.

«Характерным отличием нынешних ударов России стала попытка обесточить линию фронта. Все те электростанции, которые попали под удары, выдавали электроэнергию для регионов прифронтовой зоны. То же, что осталось и по чему не наносились удары, — это Киевский энергоузел с его гидростанциями», — добавил аналитик.

Новая стратегия Украины

Также специалист рассказал, что Украина заняла новую стратегию по информированию о разрушениях объектов энергетики.

Раньше они говорили, что все прекрасно, все работает. Сейчас они говорят, что все электростанции уничтожены. Это явно информационная стратегия

Игорь Юшковведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

«Сейчас российская сторона будет отслеживать, где идут перетоки, где что работает, и таким образом будет установлено, где еще есть питание», — заключил Юшков.

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      Варвара Кошечкина
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