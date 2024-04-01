«Удары, каких еще не было». В Британии рассказали о самом мощном ударе Российской армии по ВСУ за все время спецоперации

Меркурис: ВС РФ нанесли самый мощный за все время авиаудар по ВСУ

Британский военный эксперт Александр Меркурис утверждает, что Российская армия в марте нанесла самый мощный авиаудар по Вооруженным силам Украины (ВСУ) за все время спецоперации.

Он заявил на своем YouTube-канале, что в прошедшем месяце случились ночные российские ракетные удары, «каких еще ни разу не было» за все время СВО. Меркурис указал, что у Вооруженных сил (ВС) РФ есть значительный ракетный арсенал, в связи с чем недавние удары по позициям ВСУ были особенно разрушительными.

Британец уже говорил о мощных ударах России по ВСУ

Эксперт не уточнил, когда и где именно произошел этот удар. Однако ранее он уже высказывался о мощных ударах по ВСУ на всей линии соприкосновения.

Я никогда раньше не наблюдал такой интенсивной работы артиллерии Александр Меркурис военный эксперт

Меркурис утверждал, что российские военные бьют по украинской армии «очень жестко на всем протяжении фронта», указав, что удары уже создали большие проблемы не только в ВСУ, но и в энергетике Киева. По его словам, это приводит к фатальным последствиям, в частности для офицерского состава ВСУ.

Возможно, речь идет об ударе 22 марта. Тогда утром ВС РФ нанесли «самый мощный удар» по военным объектам на Украине за все время СВО, как отмечал именно Меркурис.

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

По его словам, этот удар стал самым крупным и самым технически изощренным. Аналитик подчеркнул, что все это было организовано «гораздо сложнее, чем то, что было в прошлом году». Он пояснил, что ВС РФ умело комбинировали атаки дронов и ракетные удары. Кроме того, Меркурис выразил мнение, что украинская система противовоздушной обороны «близится к полному коллапсу».

Минобороны России в тот день заявило, что массированные удары по территории Украины за неделю с 16 по 22 марта наносились как «удары возмездия» в ответ на атаки и обстрелы ВСУ приграничных российских районов, в первую очередь, Белгородской области. За эти дни ВС РФ нанесли 49 таких ударов с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования.

Эксперт указал на целенаправленные удары по энергетике для помех ВСУ

Александр Меркурис указал, что ВС РФ, вероятно, целенаправленно наносили удары по энергетической системе Украины, чтобы препятствовать передвижению украинских войск. «Даже краткосрочные перебои в энергосистеме будут препятствовать способности Украины перебрасывать войска», — посчитал он, пояснив, что на Украине используют поезда на электрической тяге для переброски военных.

Фото: Libkos / AP

Об этом же говорил и полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков. Он уточнял, что ранее ВСУ якобы могли перебрасывать силы в нужном направлении во время атак ВС РФ. Однако из-за поражения объектов энергетики переброска украинских войск становится непосильной, отметил Стариков. По его мнению, российские войска готовят наступление с разных направлений, для этого были подготовлены резервы и выведена из строя энергетика.

Минэнерго Украины призывало замалчивать последствия и цели российских ударов после обстрела энергосистемы страны 22 марта. Разглашение такой информации назвали серьезной угрозой из-за работы «вражеской разведки по открытым источникам информации».

В ведомстве просили граждан, СМИ и представителей власти не раскрывать количество и места попаданий на энергетических объектах, а также информацию об отключениях и дефиците электроэнергии.