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17:07, 1 апреля 2024Спорт

КХЛ оштрафовала СКА за критику судей со стороны главы клуба

КХЛ оштрафовала СКА на 500 тысяч рублей за критику судей главой клуба Медведевым
Александр Медведев

Александр Медведев. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) наказала СКА за критику судей со стороны председателя совета директоров петербургского клуба Александра Медведева. Об этом сообщается в Telegram-канале турнира.

«В соответствии с п. 39 ст. 30 Дисциплинарного регламента КХЛ за нарушение пп. 1.24 п. 1 ст. 55 Спортивного регламента КХЛ на клуб накладывается штраф», — сказано в заявлении. Как следует из документа, СКА обязали выплатить 500 тысяч рублей.

Ранее Медведев обратил внимание на несколько эпизодов в матчах второго раунда плей-офф КХЛ с екатеринбургским «Автомобилистом», которые, по его мнению, были трактованы в пользу соперника. Он потребовал от судей ответа, назвав произошедшее дискриминацией.

25 марта СКА вылетел во втором круге Кубка Гагарина, проиграв серию «Автомобилисту» со счетом 1-4. Последняя встреча завершилась победой екатеринбуржцев со счетом 5:4.

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