КХЛ оштрафовала СКА за критику судей со стороны главы клуба

КХЛ оштрафовала СКА на 500 тысяч рублей за критику судей главой клуба Медведевым

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) наказала СКА за критику судей со стороны председателя совета директоров петербургского клуба Александра Медведева. Об этом сообщается в Telegram-канале турнира.

«В соответствии с п. 39 ст. 30 Дисциплинарного регламента КХЛ за нарушение пп. 1.24 п. 1 ст. 55 Спортивного регламента КХЛ на клуб накладывается штраф», — сказано в заявлении. Как следует из документа, СКА обязали выплатить 500 тысяч рублей.

Ранее Медведев обратил внимание на несколько эпизодов в матчах второго раунда плей-офф КХЛ с екатеринбургским «Автомобилистом», которые, по его мнению, были трактованы в пользу соперника. Он потребовал от судей ответа, назвав произошедшее дискриминацией.

25 марта СКА вылетел во втором круге Кубка Гагарина, проиграв серию «Автомобилисту» со счетом 1-4. Последняя встреча завершилась победой екатеринбуржцев со счетом 5:4.