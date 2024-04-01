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13:30, 1 апреля 2024Россия

Минобороны сообщило об улучшении положения армии России на одном из направлений

Минобороны: армия России улучшила положение на донецком направлении в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Армия России улучшила положение по переднему краю на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram.

Помимо этого, за минувшие сутки на указанном направлении российские войска нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Константиновка и Новодмитровка Донецкой народной республики.

Суточные потери ВСУ составили до 510 человек. Помимо этого, противник потерял на донецком направлении три танка и четыре единицы прочей бронетехники. В ходе контрбатарейной борьбы армия России уничтожила шесть украинских САУ, две пусковые установки РСЗО и два буксируемых орудия.

1 апреля российское военное ведомство сообщило об уничтожении еще одного американского танка Abrams в районе населенного пункта Авдеевка.

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      Алан Босиков
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