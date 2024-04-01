Назван лидер российского кинопроката за выходные

Фильм «Летучий корабль» собрал в прокате 258 миллионов рублей за выходные

Фильм «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя вновь возглавил кинопрокат в России и СНГ за прошедший уикенд. Об этом сообщает портал Kinobusiness.

В период с 28 по 31 марта экранизация одноименного советского мультфильма собрала в прокате 258 миллионов рублей. Второе место в рейтинге занял фильм Адама Вингарда «Годзилла и Конг: Новая империя», собравший 91 миллион рублей. На третьей строчке расположилась картина «Ненормальный» Ильи Маланина со сборами в 42 миллиона рублей.

Ранее режиссер Алексей Учитель высказался о работе с сыном Ильей над фильмом «Летучий корабль». По словам кинематографиста, родственные отношения ни на что не влияют.

По сюжету фильма Царь (Леонид Ярмольник) решает выдать свою дочь Забаву (Ксения Трейстер) за единственного наследника боярина Полкана (Федор Добронравов) — жадного до трона Поля (Андрей Бурковский). Однако царевна не хочет вступать в брак без любви, а случайное знакомство с простым матросом Иваном (Александр Метелкин) быстро перерастает в настоящую любовь.