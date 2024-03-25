Алексей Учитель высказался о работе сына над «Летучим кораблем»

Алексей Учитель похвалил работу Ильи Учителя — фильм «Летучий корабль»

Режиссер Алексей Учитель высказался о работе с сыном Ильей над фильмом «Летучий корабль». Его цитирует KP.RU.

По словам кинематографиста, родственные отношения ни на что не влияют. «Я на съемках практически не бывал, потому что он уже сложившийся режиссер со своим стилем работы, который, кстати, очень отличается от моего. Илья доказал, что может справиться даже с таким сложнейшим проектом, как "Летучий корабль"», — сказал он.

Режиссер подчеркнул, что Илья Учитель и его команда сделали все «по всем канонам качественного мирового кино».

Ранее сообщалось, что фильм Ильи Учителя «Летучий корабль» стал лидером кинопроката сразу после премьеры. Картина заработала около 44 миллионов рублей.

По сюжету Царь (Леонид Ярмольник) решает выдать свою дочь Забаву (Ксения Трейстер) за единственного наследника боярина Полкана (Федор Добронравов) — жадного до трона Поля (Андрей Бурковский). Однако царевна не хочет вступать в брак без любви, а случайное знакомство с простым матросом Иваном (Александр Метелкин) быстро перерастает в настоящую любовь.