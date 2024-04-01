Один тип жилья в Москве подешевел

«Авито Недвижимость»: новостройки в Москве подешевели на пять процентов

Цены на недвижимость в Москве на первичном рынке относительно четвертого квартала 2023 года снизились на пять процентов. О том, что один тип жилья в столице подешевел, сообщают аналитики «Авито Недвижимости», пишет «Российская газета».

Кроме Москвы, за три месяца стоимость новых квартир снизилась в Красноярске, Петербурге, Ульяновске и Челябинске. Что касается динамики за год, то цены на «первичку» среди всех исследуемых городов упали лишь в Петербурге — на два процента.

Незначительно подорожало жилье в Ульяновске (плюс четыре процента), Красноярске (плюс пять процентов), Рязани, Краснодаре (плюс шесть процентов в каждом) и Москве (плюс семь процентов).

Ранее стало известно, что квартиры в новостройках в ближайшем Подмосковье подорожали в среднем на 10,5 процента за год.