Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестицииНедвижимостьГородская средаКлимат и экология
14:44, 1 апреля 2024Экономика

Один тип жилья в Москве подешевел

«Авито Недвижимость»: новостройки в Москве подешевели на пять процентов

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Цены на недвижимость в Москве на первичном рынке относительно четвертого квартала 2023 года снизились на пять процентов. О том, что один тип жилья в столице подешевел, сообщают аналитики «Авито Недвижимости», пишет «Российская газета».

Кроме Москвы, за три месяца стоимость новых квартир снизилась в Красноярске, Петербурге, Ульяновске и Челябинске. Что касается динамики за год, то цены на «первичку» среди всех исследуемых городов упали лишь в Петербурге — на два процента.

Незначительно подорожало жилье в Ульяновске (плюс четыре процента), Красноярске (плюс пять процентов), Рязани, Краснодаре (плюс шесть процентов в каждом) и Москве (плюс семь процентов).

Ранее стало известно, что квартиры в новостройках в ближайшем Подмосковье подорожали в среднем на 10,5 процента за год.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      В Приамурье прекратили поиски 13 пропавших на руднике горняков. Подземные выработки затопило водой, глиной и льдом

      С 1 апреля со всех туристов в Петербурге начнут брать дополнительный сбор

      Число погибших при столкновении автобуса с поездом под Ярославлем выросло

      Костомаров сравнил себя без протезов с тараканом

      ВС России взяли два опорных пункта ВСУ в Запорожской области

      Раскрыты имена получивших рекордную прибыль за прошлый год российских артистов

      Полковник раскрыл главную уязвимость украинского дрона «Баба Яга»

      На популярные горнолыжные курорты Сочи обрушилась опасность

      В России остановят крупнейшую доменную печь

      Российско-американской журналистке Курмашевой продлили арест

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше