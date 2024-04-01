Пушилин усомнился в дальнейшем существовании Украины

Глава ДНР Пушилин: несколько поколений украинцев будут выплачивать долги Киева

Несколько поколений украинцев будут выплачивать долги Киева. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, его слова приводит РИА Новости.

При этом глава ДНР усомнился, что Украина будет существовать в дальнейшем.

«Те суммы долгов, которые возникли в рамках безумных действий украинского режима, не смогут выплатить еще три-четыре поколения следующих, если эта страна останется существовать», — заявил Пушилин.

Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Украина для НАТО играет роль поля боя против России.