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07:00, 1 апреля 2024Интернет и СМИ

Раскрыты детали о смерти российского летчика-перебежчика

NYT: в летчика Кузьминова выстрелили шесть раз и переехали машиной в Испании

Фото: Rafa Arjones /Informacion.es / Reuters

Убийцы российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова выстрелили в него шесть раз в Испании. Об этом написала газета The New York Times.

Двое неизвестных в капюшонах окликнули Кузьминова, после чего выпустили в него шесть пуль. После полученных ранений летчик пробежал небольшое расстояние и упал на пандус. «Убийцы вернулись в машину и, выезжая, переехали тело», — отмечается в публикации NYT.

На месте происшествия обнаружили гильзы от девятимиллиметровых патронов к пистолету Макарова.

В августе 2023 года Кузьминов угнал на Украину вертолет Ми-8. В воздушном судне, кроме Кузьминова, в момент пересечения границы находились техник Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, пилот вылетел на Украину с двумя сопровождающими на борту, от которых затем пришлось избавиться, так как они не знали о краже Ми-8 и оказали сопротивление.

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      Марина Совина
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