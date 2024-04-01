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04:37, 1 апреля 2024Ценности

Умер капитан команды КВН «Одесские джентльмены»

Умер капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Святослав Пелишенко

Фото: Pixabay

Капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Святослав Пелишенко умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщила журналист Сусанна Альперина в Telegram-канале.

Она назвала Пелишенко умным, талантливым и невозмутимым человеком, который унес кусочек ее сердца и жизни. Также журналистка принесла соболезнования родным и близким юмориста. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

Святослав Пелишенко был кандидатом физико-математических наук, доцентом и преподавателем Одесского государственного университета. Но известен он стал благодаря университетской команде «Одесские джентльмены», которая одерживала победу дважды в высшей лиге.

После 1991 года артист работал в отделе юмористических программ на российском телевидении. Он был автором таких известных проектов, как «Городок», «Голубой огонек», «Юрмалина». Также он приложил руку к таким сериалам, как «Моя прекрасная няня» и «Господа-товарищи».

Ранее стало известно о смерти актера из сериала «Кухня». Александр Терешко умер на 62-м году жизни.

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      Марина Совина
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