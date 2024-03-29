Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
22:01, 29 марта 2024Культура

Умер актер из сериала «Кухня»

Актер из сериала «Кухня» Александр Терешко умер на 62-м году жизни

Актер из сериала «Кухня» Александр Терешко умер на 62-м году жизни, сообщили в пресс-службе Московского драматического театра на Бронной. Причина смерти не уточняется.

Терешко до последнего участвовал в спектаклях «Слово о полку Игореве», «Бэтмен против Брежнева» и «Дядя Лева (Покровские ворота)», уточнили в театре.

Помимо «Кухни» артист снимался в проектах «Марш Турецкого» и «Марьина Роща». В Театре на Бронной он служил с 1989 года, успел поработать с главными советскими и российскими режиссерами, среди которых — Анатолий Эфрос, Лев Дуров, Марк Розовский и Константин Богомолов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные, находящиеся третий год в плену ВСУ, записали видеообращение. О чем они рассказали?

      Сиамская близняшка вышла замуж

      В Госдуме назвали условие для признания Пугачевой иноагентом

      ФСБ раскрыла подробности о сорванном теракте в Ставрополье

      Умер актер из сериала «Кухня»

      Захарова высмеяла заявление Байдена о его молодой внешности

      На Украине напомнили о скорой нелегитимности Зеленского как президента

      Россиянка пыталась вернуть 200 долларов и потеряла две квартиры

      ФСБ задержала жителей Центральной Азии и предотвратила теракт

      Самая красивая спортсменка мира снялась в нижнем белье и с пивом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше