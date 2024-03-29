Умер актер из сериала «Кухня»

Актер из сериала «Кухня» Александр Терешко умер на 62-м году жизни

Актер из сериала «Кухня» Александр Терешко умер на 62-м году жизни, сообщили в пресс-службе Московского драматического театра на Бронной. Причина смерти не уточняется.

Терешко до последнего участвовал в спектаклях «Слово о полку Игореве», «Бэтмен против Брежнева» и «Дядя Лева (Покровские ворота)», уточнили в театре.

Помимо «Кухни» артист снимался в проектах «Марш Турецкого» и «Марьина Роща». В Театре на Бронной он служил с 1989 года, успел поработать с главными советскими и российскими режиссерами, среди которых — Анатолий Эфрос, Лев Дуров, Марк Розовский и Константин Богомолов.