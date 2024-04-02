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19:59, 2 апреля 2024Из жизни

100 хаски сбежали из зоокафе и устроили переполох в торговом центре

SCMP: в Китае 100 хаски сбежали из зоокафе и устроили хаос в торговом центре

Фото: Unsplash

В китайской провинции Гуандун 100 хаски сбежали из зоокафе, устроили переполох и едва не потерялись. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

В день инцидента собаки вели себя взволнованно, так как в заведение пришла его владелица. «Хаски давно не видели свою хозяйку», — объяснил сотрудник зоокафе по фамилии Хо. Через некоторое время в кафе пришел клиент, который не закрыл за собой дверь, и хаски вырвались на свободу.

Собаки разбежались по торговому центру, где находилось зоокафе, и устроили настоящий хаос. В погоню за ними бросился персонал. Вскоре одна из сотрудниц привела нескольких собак обратно, а Хо удалось найти и вернуть остальных. «Чтобы наказать непослушных хаски, мы дали им вкусные куриные ножки», — шутит сотрудник.

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Видео побега попало в китайские социальные сети и развеселило пользователей. Один их комментаторов сравнил собак с радостными учениками, выбегающими из школы после занятий. «Это выглядит так весело! Как было бы здорово, если бы я увидел такой веселый побег», — пишет другой.

Ранее сообщалось, что в США аллигатора весом 200 килограммов посадили на диету. Рептилия живет в пруду за бывшим заводом по производству кока-колы.

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