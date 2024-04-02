Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:27, 2 апреля 2024Силовые структуры

Член ОПГ подорвался на гранате на следующий день после расправы над россиянкой

СК раскрыл убийство девушки из Петрозаводска в 2002 году, совершенное членом ОПГ

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Петрозаводске следователи раскрыли преступление, жертвой которого стала 23-летняя девушка, совершенное в 2002 году членом местной организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, вечером в августе 2002 года 22-летний молодой человек пришел в гости к знакомым в квартиру дома на Лесном проспекте. Туда чуть позже он позвал бывшую подругу. После застолья, когда гости разошлись, а хозяева легли спать, между молодым человеком и девушкой произошел конфликт. Она отказала ему в интимной связи, и тогда он ее толкнул на диван и сдавил ей шею руками. После этого мужчина на машине вывез тело в уединенное место, сжег там и закопал.

На следующий день в его руках взорвалась граната, полученные им ранения оказались летальными.

Долгое время девушка числилась пропавшей, пока в июне 2023 года не возобновилось расследование. В ходе прослушивания телефонных переговоров ее знакомых силовики вышли на след сообщника расправы. Он на допросе рассказал, что под угрозами помог скрыть следы преступления — вывез из квартиры и сжег диван. Позже мужчина показал место, где закопали жертву.

СК направил в суд дело в отношении члена ОПГ, которого будут судить посмертно.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Путин пообещал добраться до заказчиков теракта в «Крокусе». Что он рассказал о расследовании?

      Медведев заявил о «страхе в глазах америкосов» после авиаудара Израиля по Сирии

      Банда кабанов удивила россиян

      Член ОПГ подорвался на гранате на следующий день после расправы над россиянкой

      Двое россиян притащили пьяного друга по трапу в самолет и попали на видео

      В России произошел сбой в работе Telegram

      Джулия Фокс вышла в свет в трусах и желтом парике и была обругана в сети

      В России педагога коррекционной школы арестовали на 10 суток за избиение ученика

      Центробанк заявил о поиске решений проблемы с картами «Мир»

      Генсек НАТО захотел выделить Украине военную помощь в 100 миллиардов долларов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше