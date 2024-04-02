Член ОПГ подорвался на гранате на следующий день после расправы над россиянкой

СК раскрыл убийство девушки из Петрозаводска в 2002 году, совершенное членом ОПГ

В Петрозаводске следователи раскрыли преступление, жертвой которого стала 23-летняя девушка, совершенное в 2002 году членом местной организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, вечером в августе 2002 года 22-летний молодой человек пришел в гости к знакомым в квартиру дома на Лесном проспекте. Туда чуть позже он позвал бывшую подругу. После застолья, когда гости разошлись, а хозяева легли спать, между молодым человеком и девушкой произошел конфликт. Она отказала ему в интимной связи, и тогда он ее толкнул на диван и сдавил ей шею руками. После этого мужчина на машине вывез тело в уединенное место, сжег там и закопал.

На следующий день в его руках взорвалась граната, полученные им ранения оказались летальными.

Долгое время девушка числилась пропавшей, пока в июне 2023 года не возобновилось расследование. В ходе прослушивания телефонных переговоров ее знакомых силовики вышли на след сообщника расправы. Он на допросе рассказал, что под угрозами помог скрыть следы преступления — вывез из квартиры и сжег диван. Позже мужчина показал место, где закопали жертву.

СК направил в суд дело в отношении члена ОПГ, которого будут судить посмертно.