Федотов прокомментировал дебют в НХЛ

Федотов после дебюта за «Филадельфию» заявил, что хочет дать команде энергию

Российский вратарь клуба «Филадельфия Флайерс» Иван Федотов рассказал о дебюте в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводятся на сайте лиги.

«Я не молодой парень, имею некоторый опыт и знаю, как все это работает. Для меня неважно, выйду ли я с первых минут или по ходу встречи. Самое главное — играть», — заявил он, добавив, что хочет помочь команде, дать энергию и эмоции.

Федотов впервые сыграл за «Филадельфию» в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 в овертайме). Перед началом овертайма россиянин перепутал ворота: к нему подъехал голкипер соперников Семен Варламов и указал, что они должны поменяться местами.

Федотов перешел в «Филадельфию» 29 марта. Ранее он расторг контракт с московским ЦСКА.

Летом 2022-го попытка Федотова перейти в «Филадельфию» сорвалась. Россиянин должен был отправиться в США, однако его задержали по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого спортсмен отслужил год в Военно-морском флоте.