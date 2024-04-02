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16:00, 2 апреля 2024Силовые структуры

Глава МВД заявил о сокращении числа преступлений в России за минувший год

Глава МВД Колокольцев: на улицах России стало безопаснее за прошедший год

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Число тяжких и особо тяжких преступлений в России значительно сократилось. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев на заседании расширенной коллегии ведомства по итогам работы за минувший год, передает ТАСС.

По словам министра, за 2023 год на российских улицах стало безопаснее, а уровень доверия граждан к правоохранительным органам вырос.

На заседании Колокольцев также напомнил, что с начала специальной военной операции сотрудники полиции выявили и задержали 438 лиц, причастных к поджогам военкоматов и объектов на железной дороге. Глава МВД отметил, что диверсанты действуют как пособники киевских властей.

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