МВД России выявило 438 поджигателей военкоматов и объектов на железной дороге

Начало событий в новости Глава МВД заявил о раскрытых в России ячейках украинских экстремистов

Сотрудники полиции выявили и задержали 438 лиц, причастных к поджогам военкоматов и объектов на железной дороге с начала специальной военной операции. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев, передает РИА Новости.

По его словам, диверсанты действуют как пособники киевского режима.

Министр отметил снижение на 15 процентов числа преступлений с использованием оружия. При этом повысилась раскрываемость разбойных нападений. В 2023 году полицейские установили причастных почти к 900 тысячам противоправных деяний.

Колокольцев сообщил, что его подчиненные вскрыли ячейки украинского «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация). Несмотря на попытки киевских властей и западных стран создать напряженность в стране, удалось сохранить контроль над правопорядком, а в некоторых сферах даже повысить эффективность работы, считает он.