Глава МВД заявил о раскрытых в России ячейках украинских экстремистов

Колокольцев: в России вскрыты ячейки «Правого сектора»

Сотрудники российской полиции вскрыли ячейки украинского «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация). Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на коллегии ведомства, проходящей с участием президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

По словам министра, несмотря на попытки киевских властей и западных стран создать напряженность в стране, удалось сохранить контроль над правопорядком, а в некоторых сферах даже повысить эффективность работы.

Колокольцев отметил укрепление подразделений по охране правопорядка, по борьбе с экстремизмом, государственной защиты.

Приоритетной задачей МВД остается противодействие экстремизму и пресечение деятельности радикальных группировок, указал глава ведомства.