Глава Татарстана отреагировал на атаку беспилотников по региону

Глава Татарстана Минниханов призвал сохранять спокойствие после атаки на регион

Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал сохранять спокойствие после атаки на регион беспилотных летательных аппаратов. На сообщения о налете дронов он отреагировал в Telegram.

Минниханов такэе призвал не поддаваться панике, «которую намеренно пытаются посеять те, кто совершил это преступление».

Утром 2 апреля беспилотники впервые с начала спецоперации атаковали Татарстан.

По словам главы республики, в результате атаки серьезных разрушений нет. Также он сообщил о наличии пострадавших, не уточнив, о каком количестве идет речь. Ранее Telegram-канал Baza заявил о пяти пострадавших.

Ранее было опубликовано видео со взрывом с предполагаемого места атаки БПЛА в Татарстане. На нем похожий на легкомоторный самолет летательный аппарат врезается в строения, после чего раздается мощный взрыв.