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15:00, 2 апреля 2024Мир

Лондон и Дублин потребовали расследовать гибель работников гуморганизации в Газе

Лондон и Дублин требуют расследовать гибель сотрудников WCK из-за удара по Газе

Фото: Amir Cohen / Reuters

Обстоятельства гибели работников гуморганизации World Central Kitchen (WCK) в секторе Газа необходимо тщательно расследовать. Этого потребовали министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и министр иностранных дел и обороны Ирландии Михол Мартин в своих аккаунтах в социальной сети X.

«Сообщения об авиаударе, в результате которого в Газе погибли сотрудники World Central Kitchen (WCK), вызывают глубокое беспокойство (...) Жизненно важно, чтобы сотрудники гуманитарных организаций находились под защитой и могли выполнять свою работу. Мы призвали Израиль немедленно провести тщательное и прозрачное расследование случившегося», — написал Кэмерон.

В Лондоне также отметили, что проверяют информацию о гибели британских граждан во время удара. В свою очередь, его ирландский коллега также призвал «привлечь к ответственности» всех, чьи действия привели к гибели людей. Дублин указал на то, что произошедшее вновь подчеркнуло необходимость в немедленном установлении режима прекращения огня для защиты мирных жителей и обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа в сектор Газа.

Ранее WCK заявила о гибели семи своих сотрудников в результате атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на сектор Газа. Уточняется, что удар по гуманитарному конвою был нанесен несмотря на координацию действий с израильскими военными.

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      Виктория Кондратьева
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