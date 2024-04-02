На границе России и Украины ликвидирован предприниматель. Он финансировал одно из подразделений РДК

Спонсор РДК из Чернигова Калмаков ликвидирован у белгородской границы

Предприниматель из Чернигова Юрий Калмаков, выступавший спонсором «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация), был ликвидирован на границе с Белгородской областью. Об этом сообщает «Военное обозрение». Предполагается, что он погиб в результате удара ВС России.

Предпринимателя называют идейным нацистом

Как сообщает издание, Калмаков был идейным украинским нацистом и финансировал одно из подразделений РДК. Обстоятельства его гибели в настоящий момент неизвестны, однако предполагается, что он мог попасть под удар Вооруженных сил России по украинским позициям или объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Информацию о ликвидации Калмакова также подтвердил в своем Telegram-канале военкор Руслан Татаринов. «У границы с Белгородской областью уничтожен идейный нацист и националист, бизнесмен из города Чернигов Юрий Калмаков», — написал он, также не сообщая об обстоятельствах произошедшего.

Recruits of the Russian Volunteer Corps attend military exercises outside of Kyiv . Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Ранее неоднократно сообщалось о причастности РДК к атаке диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в приграничных регионах. По информации из открытых источников, группировка была организована в августе 2022 года из россиян, с 2014 года сражающихся на стороне ВСУ.

Военкор также сообщил об уничтожении лучшего полевого разведчика Украины

Во вторник, 2 апреля, Татаринов также сообщил, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) был ликвидирован лейтенант ВСУ Владимир Гизимчук, которого называли лучшим полевым разведчиком президента Украины Владимира Зеленского.

Военкор уточнил, что Гизимчук был уничтожен 1 апреля под Тернами в Донецкой народной республике. «Уничтожен кинжальным огнем в засаде со своей группой», — написал он.