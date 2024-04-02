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16:24, 2 апреля 2024Бывший СССР

На границе России и Украины ликвидирован предприниматель. Он финансировал одно из подразделений РДК

Спонсор РДК из Чернигова Калмаков ликвидирован у белгородской границы

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Предприниматель из Чернигова Юрий Калмаков, выступавший спонсором «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация), был ликвидирован на границе с Белгородской областью. Об этом сообщает «Военное обозрение». Предполагается, что он погиб в результате удара ВС России.

Предпринимателя называют идейным нацистом

Как сообщает издание, Калмаков был идейным украинским нацистом и финансировал одно из подразделений РДК. Обстоятельства его гибели в настоящий момент неизвестны, однако предполагается, что он мог попасть под удар Вооруженных сил России по украинским позициям или объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Информацию о ликвидации Калмакова также подтвердил в своем Telegram-канале военкор Руслан Татаринов. «У границы с Белгородской областью уничтожен идейный нацист и националист, бизнесмен из города Чернигов Юрий Калмаков», — написал он, также не сообщая об обстоятельствах произошедшего.

Recruits of the Russian Volunteer Corps attend military exercises outside of Kyiv

Recruits of the Russian Volunteer Corps attend military exercises outside of Kyiv . Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Ранее неоднократно сообщалось о причастности РДК к атаке диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в приграничных регионах. По информации из открытых источников, группировка была организована в августе 2022 года из россиян, с 2014 года сражающихся на стороне ВСУ.

Военкор также сообщил об уничтожении лучшего полевого разведчика Украины

Во вторник, 2 апреля, Татаринов также сообщил, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) был ликвидирован лейтенант ВСУ Владимир Гизимчук, которого называли лучшим полевым разведчиком президента Украины Владимира Зеленского.

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Военкор уточнил, что Гизимчук был уничтожен 1 апреля под Тернами в Донецкой народной республике. «Уничтожен кинжальным огнем в засаде со своей группой», — написал он.

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      Варвара Кошечкина
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