Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:33, 2 апреля 2024Из жизни

Пара обнаружила тайную комнату в доме спустя четыре года после переезда

New York Post: супруги обнаружили в доме тайную комнату с освещением и сливом

Кадр: @kids_up_in_here / TikTok

Пользовательница TikTok и ее муж нашли потайную комнату в доме через четыре года после переезда. Об этом сообщает New York Post.

Женщина, назвавшаяся в сети Авророй Блейзингстар, обнаружила тайную комнату, когда вместе с мужем убирала ковер из подвала. Они заметили, что в помещении есть раздвижная стена из гипсокартона. За ней они нашли металлическую дверь, ведущую в небольшую комнату. «Какого черта? Мы никогда не видели такого в нашем доме, а мы живем здесь уже четыре года», — утверждает Блейзингстар.

Внутри помещения находились слив, четыре коврика и освещение: исправный выключатель, лампочка и несколько проводов, висящих на стене. Помимо этого, Блейзингстар заметила пятна ржавчины на полу. Решив, что в доме могло быть совершено преступление, она обратилась в полицию и пригласила кинологическую службу. Однако специалисты не нашли никаких улик и доказательств преступления.

Материалы по теме:
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой» Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой»Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
9 января 2021
Вестник апокалипсиса «Путешественники во времени» рассказывают о страшном будущем. Им никто не верит
Вестник апокалипсиса«Путешественники во времени» рассказывают о страшном будущем. Им никто не верит
16 февраля 2018

Как считает муж пользовательницы, небольшая комната была своего рода убежищем, которым можно было воспользоваться в случае стихийных бедствий, вторжения в дом злоумышленников и других угроз. «Это помещение может быть комнатой для гостей, если твоя мама захочет остаться у нас», — пошутил муж Блейзингстар.

Многие пользователи выразили беспокойство, когда увидели комнату. Некоторые стали утверждать, что помещение могло использоваться для пыток. «У убежища нет замка на двери снаружи!» — заметил один из комментаторов в подтверждение своего мнения.

Ранее сообщалось, что жительница США обнаружила тайную комнату в доме, где она жила три года. Пользователи сети шутили, что женщина нашла либо Нарнию, либо комнату, в которой был замурован демон.

Читайте!
Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан. По каким объектам пытались ударить ВСУ?

      В Липецкой области подавили беспилотник

      Бывшая жена Моргенштерна назвала ошибку в отношениях с артистом

      Раскрыта обстановка в аэропорту Татарстана после атаки дронов на регион

      МОК просил украинцев следить за высказываниями россиян

      Дети случайно нашли редкую монету стоимостью три миллиона рублей

      Мэр Нижнекамска опроверг информацию о пострадавших при ударе БПЛА

      Ценам на российские удобрения предрекли рост

      Стала известна цель ввоза в Россию с Украины взрывчатки в православных иконах

      В российском городе отменили концерт Стаса Михайлова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше