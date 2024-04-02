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15:11, 2 апреля 2024Экономика

Сбер запустил программу лояльности для предпринимателей

Сбер запустил программу лояльности для своих корпоративных клиентов

Фото: Jose Vazquez / Unsplash

Сбер запустил программу лояльности для своих корпоративных клиентов. «СберБизнес Спасибо» позволяет предпринимателям копить бонусы и возвращать до 100 процентов стоимости покупок у партнеров банка, а также конвертировать бонусы в рубли (1 бонус равен 1 рублю). Программа доступна для клиентов малого и микробизнеса.

Подключившись к программе, предприниматель будет получать 1 процент годовых в бонусах на остаток по счету и 5 бонусов за каждый перевод на счет другого корпоративного клиента Сбера в рублях. Кроме того, при оплате покупок по бизнес-карте кэшбэк будет начисляться бонусами. История начисления бонусов появится в личном кабинете интернет-банка Сбербизнес в разделе «СберБизнес Спасибо».

Бонусами можно компенсировать уже совершенную покупку сервисов Сбера и партнеров, таких как «СберМаркет», «Работа.ру», «Моя Бухгалтерия Аутсорсинг», «Юрист для бизнеса», «Телемедицина» и многих других. В программе участвуют все расчетные счета клиента, кроме специальных.

«Подключиться к программе лояльности может любой представитель малого бизнеса, имеющий расчетный счет в Сбере. Учитывая, что у Сбера более трех миллионов корпоративных клиентов, и большинство из них пользуются интернет-банком СберБизнес, наша программа лояльности может стать крупнейшей в России для предпринимателей. Приглашаю бизнес присоединиться к ней, чтобы как можно скорее начать получать очевидную выгоду — оплачивать бонусами полезные сервисы и обменивать бонусы на рубли по курсу один к одному», — сказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

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      Алена Шаповалова
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