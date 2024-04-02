Разведка Нидерландов расследует дело о якобы финансировании политиков Россией

Глава МВД де Йонге: Нидерланды расследуют финансирование политиков Россией

Служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) начала расследование дела о якобы финансировании Россией политиков. Об этом заявил глава МВД королевства Хуго де Йонге, передает РИА Новости.

«В своем расследовании Служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) тесно сотрудничает с различными другими службами. При необходимости с чешскими спецслужбами будет осуществляться обмен дополнительной информацией», — рассказал он.

При этом де Йонге подчеркнул, что чешская сторона не обозначила, о каких конкретно политиках и организациях идет речь. На данный момент Прага отказалась обнародовать информацию по данному вопросу.

Ранее стало известно, что спецслужбы стран ЕС начали скоординированную операцию по проверке членов правых партий Европейского парламента (ЕП) из-за поддержки России. Проверки также затронут политиков из Германии.