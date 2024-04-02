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09:55, 2 апреля 2024Культура

В российском городе отменили концерт Стаса Михайлова

В Челябинске перенесли концерт Стаса Михайлова из-за технических причин
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Концерт российского певца Стаса Михайлова, который должен был состояться 4 апреля в Челябинске, отменили. Об этом пишет 74.RU.

Было принято решение перенести мероприятие на новую дату — 22 мая — по техническим причинам.

«Все приобретенные билеты действительны на новую дату, обменивать их не нужно», — сказали организаторы тура артиста. Они также отметили, что перенос выступления не связан с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Ранее певец Стас Михайлов ответил на оскорбления исполнительницы Аллы Пугачевой. На вопрос журналиста о том, может ли он прокомментировать резкие высказывания коллеги в свой адрес и ее оскорбления, музыкант просто пожал плечами, улыбнулся и пожелал ей здоровья.

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      Варвара Кошечкина
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