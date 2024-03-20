Стас Михайлов ответил на оскорбления Аллы Пугачевой

Михайлов пожелал здоровья Пугачевой в ответ на оскорбления

Российский певец Стас Михайлов ответил на оскорбления исполнительницы Аллы Пугачевой. Об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

Отвечая на вопрос журналиста о том, может ли он прокомментировать резкие высказывания коллеги в свой адрес и ее обзывательства, музыкант просто пожал плечами, улыбнулся и пожелал ей здоровья.

Ранее Михайлов заявлял, что ругающие свою страну коллеги ведут себя некорректно, намекая на высказывания Пугачевой. Он подчеркивал, что Россия сделала уехавших звезд популярными, и добавил, что «они на коленях все еще приползут и будут целовать ноги».

После этого Пугачева резко ответила на критику Михайлова по поводу ее отъезда из России. «Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я — безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да я бы встала перед тобой на колени, да ноги не те», — сказала она на видео.

Пугачева также заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию. Она посоветовала Михайлову «зарабатывать, пока может».