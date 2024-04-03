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14:56, 3 апреля 2024Наука и техника

Обнаружена связь бактерий с низким риском болезней сердца

Cell: кишечные бактерии связаны с низком уровнем холестерина

Фото: Ricardo Rubio: / Globallookpress.com

Ученые Массачусетского технологического института и Гарварда обнаружили связь между кишечными бактериями и низким уровнем холестерина, повышающего риск сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Команда проанализировала метаболиты и микробные геномы более чем 1400 участников Framingham Heart Study — многолетнего исследовательского проекта, посвященного факторам риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Оказалось, что бактерии под названием Oscillibacter поглощают и метаболизируют холестерин из окружающей среды, а люди с более высоким уровнем этого микроба в кишечнике имеют более низкий уровень холестерина. В целом бактерии этого рода были многочисленны в кишечной среде, составляя в среднем одну на каждые 100 бактерий.

Oscillibacter превращают холестерин в промежуточные продукты, которые затем могут быть расщеплены другими бактериями и выведены из организма. Еще один вид кишечных бактерий — Eubacterium coprostanoligenes — также способствует снижению уровня холестерина. Эти микроорганизмы несут в себе ген, который, как ранее показали ученые, участвует в метаболизме холестерина.

ЖЗЛ
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      Александр Еникеев
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