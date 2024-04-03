В Белгородской области рассказали о формате сдачи выпускных экзаменов

Губернатор Гладков: белгородские выпускники сдадут экзамены в упрощенном формате

Выпускники из приграничных с Украиной районов Белгородской области и города Белгорода будут сдавать государственные экзамены в упрощенном виде. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, пишет РИА Новости.

По его словам, министерство просвещения подписало приказ. «Формат сдачи экзаменов такой же, как и в прошлом году для 9 и 11 классов», — рассказал политик.

В прошлом учебном году выпускники 9 классов из муниципалитетов, где обучение проходило в дистанционной форме, получили аттестат по результатам текущей успеваемости, без сдачи ОГЭ. Ученикам 11 классов дали возможность выбрать: часть получила аттестат без ЕГЭ и поступала в высшие учебные заведения по вступительным экзаменам, часть — сдавала ЕГЭ по предметам, которые нужны в выбранном вузе.

Также Гладков заявил об отмене ЕГЭ для школьников из Шебекино.