Школьников из приграничного Шебекино освободили от ЕГЭ

Белгородский губернатор Гладков заявил об отмене ЕГЭ для школьников из Шебекино

Для школьников из Шебекинского городского округа, который подвергается массированным обстрелам, отменили Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Доложил Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о ситуации на границе. Принято решение, что школьники из Шебекинского городского округа сдавать экзамены не будут», — сообщил Гладков.

Он также рассказал о проработке механизма, который позволит выпускникам из Шебекинского округа поступить в высшие учебные заведения без экзаменов.

Основной этап ЕГЭ по всей России стартовал с экзаменов по литературе и географии — они состоялись 26 мая. Для всех учеников 11 классов ЕГЭ начался 29 мая — тогда они сдавали обязательный для всех русский язык. 1 июня все школьники страны пишут экзамен по математике.

Белгородский город Шебекино регулярно обстреливают со стороны Украины, в последние несколько дней атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилились. По информации Гладкова, 1 июня при обстреле города пострадали восемь человек. За минувшую ночь Шебекино было атаковано из «Градов» трижды.

В оперштабе Белгородской области опровергли данные о том, что ВСУ прорвались на территорию Шебекино. Там назвали обстановку в Шебекино сложной. С аналогичным заявлением выступил Гладков, отметив, что противник не находится на территории Белгородской области.