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10:38, 1 июня 2023Россия

Школьников из приграничного Шебекино освободили от ЕГЭ

Белгородский губернатор Гладков заявил об отмене ЕГЭ для школьников из Шебекино

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Для школьников из Шебекинского городского округа, который подвергается массированным обстрелам, отменили Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Доложил Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о ситуации на границе. Принято решение, что школьники из Шебекинского городского округа сдавать экзамены не будут», — сообщил Гладков.

Он также рассказал о проработке механизма, который позволит выпускникам из Шебекинского округа поступить в высшие учебные заведения без экзаменов.

Основной этап ЕГЭ по всей России стартовал с экзаменов по литературе и географии — они состоялись 26 мая. Для всех учеников 11 классов ЕГЭ начался 29 мая — тогда они сдавали обязательный для всех русский язык. 1 июня все школьники страны пишут экзамен по математике.

Белгородский город Шебекино регулярно обстреливают со стороны Украины, в последние несколько дней атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилились. По информации Гладкова, 1 июня при обстреле города пострадали восемь человек. За минувшую ночь Шебекино было атаковано из «Градов» трижды.

В оперштабе Белгородской области опровергли данные о том, что ВСУ прорвались на территорию Шебекино. Там назвали обстановку в Шебекино сложной. С аналогичным заявлением выступил Гладков, отметив, что противник не находится на территории Белгородской области.

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    Анастасия Шейкина
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