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08:59, 1 июня 2023Россия

Число пострадавших при обстреле Шебекино возросло до восьми

Белгородский губернатор Гладков заявил о восьми пострадавших при обстреле Шебекино

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

При непрекращающемся обстреле города Шебекино Белгородской области пострадали восемь человек. Об увеличении числа раненых заявил губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Шебекино.

«Противника на территории Белгородской области не было и нет. Вооруженные силы, пограничники, Федеральная служба безопасности, Росгвардия на месте. Но идет массированный обстрел», — написал Гладков.

Губернатор указал на опасность для местных жителей в связи с массированной атакой, подчеркнув, что администрации приграничных районов и городов занимаются вывозом людей. Гладков добавил, что вывоз можно будет организовать только после того, как прекратится обстрел.

«Если есть необходимость срочной эвакуации, мы защищенную технику подгоним к вашим домам», — написал Гладков.

Шебекино за минувшую ночь атаковали трижды. На фоне массированных обстрелов в сети стали появляться сообщения о срочной эвакуации местных жителей — их опроверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, заявив, что массово собирать людей в конкретной точке невозможно и небезопасно.

В оперштабе Белгородской области также опровергли данные о том, что ВСУ прорвались на территорию Шебекино. Там назвали обстановку в Шебекино сложной.

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    Анастасия Шейкина
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