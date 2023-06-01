Губернатор опроверг нахождение противника в Белгородской области

Губернатор Гладков опроверг нахождение противника в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг сообщения о том, что на территорию региона якобы прорвались Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Противника на территории Белгородской области не было и нет. Вооруженные силы, пограничники, Федеральная служба безопасности, Росгвардия на месте», — сообщил глава региона.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что ВСУ якобы вели бой на границе с Россией и прорвались внутрь Белгородской области. Эти данные также опровергли в оперштабе региона.

Гладков заявил, что в Шебекинском городском округе идет непрекращающийся обстрел, в результате которого пострадали восемь человек. Губернатор подчеркнул, что вывоз людей можно будет организовать только после того, как обстрел прекратится.

За прошедшую ночь Шебекино трижды атаковали со стороны Украины. На фоне массированных обстрелов в сети стали появляться сообщения о срочной эвакуации местных жителей — глава региона их опроверг, объяснив, что массово собирать людей в каком-то конкретном месте невозможно и небезопасно.