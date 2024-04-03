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03:30, 3 апреля 2024Из жизни

Знаменитый музыкант пожаловался на трудности из-за огромного пениса

Кадр: MdotROfficialVEVO / YouTube

Знаменитый рэпер пожаловался, что испытывает множество трудностей в жизни из-за огромных размеров пениса. Об этом он рассказал в интервью Daily Star.

Мозес Роберт Макджордж с Ямайки, выступающий под псевдонимом M Dot R, является самым популярным в мире исполнителем на ямайском креольском языке. Клипы музыканта собирают миллионы просмотров в сети, а его поклонниками называют себя знаменитости вроде рэпера Шона Пола и легендарного баскетболиста Шакила О’Нила.

В интервью изданию Макджордж признался, что обладает половым органом огромного размера, что очень мешает ему в жизни. «У меня было много случаев, когда женщины отказывались спать со мной, увидев, как я "оснащен". Некоторые говорили: "А ну убери от меня эту штуку"», — посетовал рэпер.

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Он заявил, что многие парни мечтают о большом пенисе, но, когда женщины отказываются заниматься сексом из-за его огромных размеров, «это может быть похоже на ночной кошмар». Макджордж также рассказал, что из-за своей особенности вынужден тратить сотни фунтов стерлингов каждый год на покупку специального белья. Без этих вещей выпуклость в брюках якобы слишком заметна.

При этом Макджордж отказался назвать размеры полового органа, но отметил, что его длина примерно равна длине предплечья. Музыкант также сказал, что слухи о его пенисе дошли для администрации платформы OnlyFans и они якобы предложили ему многомиллионный контракт. Сейчас он раздумывает над этим предложением.

Ранее в Великобритании обладатель огромного пениса, признанного одним из самых больших в мире, написал книгу о своей жизни и обвинил порнографов в обмане зрителей. 40-летний Мэтт Барр из Лондона утверждает, что с подозрением относится к любым рассказам о пенисах длиной более десяти сантиметров.

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      Никита Савин
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