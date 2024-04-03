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12:22, 3 апреля 2024Ценности

Экс-футболист Павел Мамаев потребовал от бывшей жены 10 миллионов рублей

Экс-футболист Павел Мамаев потребовал от бывшей жены Аланы 10 миллионов рублей

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев подал в суд на бывшую жену Алану с требованием вернуть деньги, которые он переводил ей во время супружеской жизни. Об этом блогерша сообщила на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Мамаевой, экс-супруг потребовал от нее 10,2 миллиона рублей через три года после развода. В досудебной претензии, которую инфлюэнсер получила от спортсмена, говорится, что она неосновательно обогатилась во время брака. Вдобавок мужчина приложил к письму выписки с банковского счета с переводами.

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«Ко мне пришла досудебная претензия от Мамаева. Я даже не могла представить, что спустя три года такое возможно, — посетовала Мамаева. — Господин Мамаев считает, что во время брака я неосновательно обогатилась и с меня нужно взыскать деньги, которые он переводил мне во время нашего брака. Я уже просто не знаю, что сказать».

34-летний Мамаев, завершивший карьеру в феврале 2023 года, известен по выступлениям за «Торпедо», «Ростов», «Краснодар», «Химки» и ЦСКА, с которым стал чемпионом России и трижды выигрывал Кубок страны. С 2010 по 2016 год спортсмен также провел 15 матчей за сборную России.

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      Карина Черных
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