Россиянина задержали за кражу более 20 миллионов рублей в 2017 году

В Кемерово полиция задержала мужчину за кражу более 20 млн рублей в 2017 году

В Кемерово полиция задержала подозреваемого в краже более 20 миллионов рублей в 2017 году. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В августе 2017 года во дворе одного из домов Томска неизвестный, угрожая оружием, украл у перевозчика денег более 20 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ. Однако сразу же найти грабителя не удалось.

Позднее силовики установили, что разыскиваемый может быть в Кемеровской области. В результате его задержали по месту жительства. Сейчас мужчина заключен под стражу.

Ранее в Ростове-на-Дону сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего работника банковской организации, который выпустил карту на имя пенсионерки и похитил с ее счетов 29 миллионов рублей.