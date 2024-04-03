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07:34, 3 апреля 2024Силовые структуры

СКР занялся расследованием преступления ВСУ против жителей Белгородской области

СКР расследует атаку на Белгородскую область со стороны Украины

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Следственный комитет России (СКР) будет расследовать преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных жителей Белгородской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в результате атаки со стороны Украины на село Цаповка пострадал мужчина. Ему сейчас оказывается медицинская помощь. Следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям причастных к атаке лицам.

Ранее стало известно, что село Цаповка Борисовского района подверглось атаке ВСУ с помощью двух БПЛА. В результате первого сброса взрывного устройства пострадал мужчина, который в это время находился за рулем автомобиля. У пострадавшего диагностировали контузию, гематому и ссадины правой ноги. Второй сброс взрывчатки на территории сельскохозяйственного предприятия повредил один грузовой автомобиль.

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      Екатерина Кашурникова
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