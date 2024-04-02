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16:58, 2 апреля 2024Россия

Мужчина пострадал при атаке беспилотника на автомобиль в Белгородской области

Гладков сообщил о пострадавшем при атаке беспилотников на Белгородскую область
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Мирный житель пострадал при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Цаповка Борисовского района подверглось атаке ВСУ с помощью двух БПЛА. В результате первого сброса взрывного устройства пострадал мужчина, который в это время находился за рулем автомобиля», — пояснил он.

У пострадавшего диагностировали контузию, гематому и ссадины правой ноги, его доставили в городскую больницу №2 Белгорода.

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Второй сброс взрывчатки на территории сельскохозяйственного предприятия повредил один грузовой автомобиль, добавил глава области.

Утром 2 апреля ВСУ атаковали с помощью дрона село Долгое. По данным Гладкова, в результате атаки на приграничное село никто не пострадал, однако были зафиксированы разрушения. «Выбиты окна в двух частных жилых домовладениях и поврежден один легковой автомобиль», — сообщил губернатор.

В этот же день произошла повторная атака на населенный пункт. По словам Гладкова, беспилотник сбросил взрывное устройство на населенный пункт. Пострадавших при атаке нет.

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      Никита Абрамов
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