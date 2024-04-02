ВСУ повторно атаковали российский населенный пункт

Белгородский губернатор Гладков сообщил о повторной атаке ВСУ на село Долгое

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно атаковали населенный пункт в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Долгое Валуйского городского округа подверглось повторной атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА», — написал глава области.

По словам Гладкова, беспилотник сбросил взрывное устройство на населенный пункт. Пострадавших при атаке нет. Один легковой автомобиль получил повреждения.

Утром 2 апреля ВСУ атаковали с помощью дрона село Долгое. По данным Гладкова, в результате атаки на приграничное село никто не пострадал, однако были зафиксированы разрушения. «Выбиты окна в двух частных жилых домовладениях и поврежден один легковой автомобиль», — сообщил губернатор.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.