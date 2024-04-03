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06:20, 3 апреля 2024Бывший СССР

Сосед Кузьминова не исключил украинского следа в его кончине

Сосед Кузьминова: спецслужбы Украины могли захотеть избавиться от перебежчика

Фото: Rafa Arjones/Informacion.es / Reuters

Украинские спецслужбы могли захотеть избавиться от бывшего российского пилота, перебежчика на сторону республики Максима Кузьминова. О возможном украинском следе в его кончине рассказал сосед Кузьминова по дому по имени Хави, передает РИА Новости

«Складывается такое впечатление, что они его переманили на свою сторону, но, когда уже дело было сделано, решили игнорировать его существование. А может, таким образом хотели побыстрее от него избавиться», — объяснил Хави.

Среди соседей Кузьминова ходили слухи, будто он собирается перевезти свою мать в Испанию. Хави недоумевает, почему нельзя был сделать это с большей осторожностью. «Если службы Украины и Испании знали про нахождение Кузьминова в Вильяхойосе, почему они не дали ему инструкции по безопасности, почему ему не сказали хотя бы как-то поменять внешность?» — спросил он. По его словам, пилота должны были научить не пользоваться собственным телефоном и не связываться с родственниками по прямым каналам.

Также сосед Кузьминова обратил внимание, что в городе живет большое число выходцев из постсоветского пространства, которые могли легко узнать перебежчика.

Ранее в США раскрыли подробности расправы над российским летчиком-перебежчиком Максимом Кузьминовым, угнавшим вертолет на Украину.

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      Александра Синицына
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