В США раскрыли подробности расправы над летчиком-перебежчиком из России. Неизвестные выстрелили в Кузьминова шесть раз

NYT: убийцы выпустили шесть пуль в летчика-перебежчика Кузьминова в Испании

В США раскрыли подробности расправы над российским летчиком-перебежчиком Максимом Кузьминовым, угнавшим вертолет на Украину. По данным источника, киллеры выстрелили в мужчину шесть раз.

Двое неизвестных в капюшонах в Испании окликнули Кузьминова, после чего выпустили в него шесть пуль. Известно, что почти все попали летчику в туловище. После этого он смог пробежать небольшое расстояние, однако вскоре упал.

Киллеры тем временем сели в машину и, выезжая, переехали его. Стреляли, предположительно, из пистолета Макарова — на месте обнаружили шесть гильз от патронов калибром 9 миллиметров.

Максим Кузьминов угнал вертолет на Украину в 2023 году

Летчик угнал российский военный вертолет Ми-8 с аэродрома в Курске и перелетел на нем в Харьковскую область. Вместе с ним на борту находились техник Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов, которые ничего не знали о намерениях летчика.

Фото: Rafa Arjones / Informacion.es / Reuters

Достоверной информации о дальнейшей судьбе членов экипажа не поступало, однако, по имеющимся данным, все они оказались мертвы. Как рассказывал сам Кузьминов, у него якобы не было при себе оружия, поэтому убить товарищей он не мог.

«Я ребят успокаивал: сказал, что все хорошо, хорошие люди, все будет замечательно, но они начали бояться, агрессивно себя вести, выбежали из вертолета, в сторону границы. Дальнейшая их судьба мне неизвестна», — заявил Кузьминов.

По словам главы ГУР Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), от двух других людей в вертолете пришлось избавиться, так как Кирьянов и Турсунов оказали сопротивление.

За угон вертолета украинские спецслужбы пообещали Кузьминову полмиллиона долларов и защиту.

Кузьминова нашли в Испании с поддельными украинскими документами

В 2024 году Максим Кузьминов въехал в Испанию по поддельным украинским документам.

«Бывший российский военный летчик Максим Кузьминов въехал в Испанию по паспорту с вымышленным именем, предположительно, предоставленным ему украинскими властями. В Испании он выдал себя за Игоря Шевченко», — сообщали источники.

Фото: Rafa Arjones / Informacion.es / Reuters

По паспорту Кузьминов был 33-летним жителем Донецка. В Вильяхойосе летчик прожил несколько дней, никто не успел с ним познакомиться, рассказывали местные жители.

В России отреагировали на убийство угнавшего вертолет на Украину летчика

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что Россия заинтересована в достоверном расследовании по факту убийства летчика Кузьминова. Он подчеркнул, что для страны важно понимание взгляда испанской стороны.

Если он сохранил гражданство России, то государство заинтересовано в том, чтобы власти страны, на территории которой произошло преступление, озаботились вопросом, провели расследование и предоставили нам информацию. Кроме того, что это обычная практика отстаивания интересов граждан, для нас, учитывая специфическую биографию, немаловажным было бы понимание взгляда испанской стороны на причины случившегося Дмитрий Новиков депутат Госдумы

Депутат также добавил, что Россия не может проводить следственные действия на территории другого государства самостоятельно.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев резко высказался об убийстве пилота-перебежчика Максима Кузьминова. «Собаке собачья смерть», — заявил он. На уточняющий вопрос: «Неважно, из чьих рук?» — политик ответил: «Я все сказал».