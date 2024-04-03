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15:00, 3 апреля 2024Экономика

В России призвали раздавать усадьбы в Сибири для роста демографии

В Совфеде предложили раздавать молодым семьям усадьбы в Сибири
Евгений Савченко

Евгений Савченко. Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Для решения демографической проблемы в России молодым семьям можно начать раздавать усадьбы в Сибири и на Дальнем Востоке. С такой инициативой выступил член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Евгений Савченко, сообщает NEWS.ru.

«Рожаешь пять детей — дом достается тебе бесплатно», — уточнил автор проекта. Для его реализации необходимо создать специальный фонд. Застройщику выдавался бы кредит на строительство усадьбы, а для вышеуказанных регионов компенсация составила бы 25 процентов кредита за каждого ребенка, начиная со второго.

Савченко при этом считает, что усадьбы нужно строить на малонаселенных и других территориях. При этом размер компенсации кредитов для семей он не уточнил.

Источником финансирования он предложил использовать комиссию от каждой финансовой транзакции в России в размере 0,1 процента (1 рубль с 1000 рублей), которая принесет 3,5 триллиона рублей в год, либо 0,2 процента (2 рубля с 1000 рублей), что принесло бы 7 триллионов рублей в год. И эти деньги шли бы в специальный фонд.

Сенатор также заявил, что в России «убили свою демографию», пойдя по пути американской системы ипотечных кредитов. Также демография, по мнению Савченко, снизилась из-за того, что кредиты направили на многоэтажное жилье, а не на индивидуальное строительство.

Ранее старший научный сотрудник Института экономики РАН Елена Гришина пришла к выводу, что для вывода всех многодетных российский семей из бедности потребуется не менее 280 миллиардов рублей в год. Эта сумма необходима для устранения разницы между доходами семьи на одного человека и границей бедности, которая в 2023 году находилась на уровне в 14,3 тысячи рублей.

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      Мария Черкасова
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