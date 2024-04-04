Кремль обновит биографию Путина на официальном портале

Песков: биографию Путина за последние шесть лет обновят на президентском сайте

Кремль обновит биографию президента России Владимира Путина за последние шесть лет на официальном портале главы государства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

На странице опубликована биография президента, где указаны ключевые события в жизни страны, произошедшие за время работы Путина в качестве президента. При этом биография сейчас заканчивается данными о переизбрании Путина на должность главы государства в 2018 году.

«Да, конечно», — ответил Песков на вопрос, дополнят ли сайт новыми данными за последние шесть лет и о новом сроке Путина.

Путин победил на выборах, которые проходили с 15 по 17 марта, с результатом 87,28 процента. Явка на выборах впервые в новейшей истории стала рекордной и составила 77,44 процента.