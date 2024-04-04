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05:30, 4 апреля 2024Путешествия

Россиянка бюджетно отдохнула на Мальдивах и поделилась впечатлениями

Фото: Charles Platiau / Reuters

Российская туристка бюджетно отдохнула на острове Маафуши на Мальдивах и поделилась впечатлениями. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации сообщила, что остановилась в отель Kaani Palm Beach, поскольку он находится возле пляжа Bikini Beach. Это единственный пляж на острове, где можно находиться в бикини.

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«Про этот остров много отрицательных отзывов: очень маленький пляж, как следствие переполненный и грязный, отсутствует домашний риф, поэтому скудный подводный мир, сноркелинга у берега нет, — отметила россиянка. — Но мы были ограничены в средствах, а на Мальдивы хотелось».

Девушка подчеркнула, что в Kaani Palm Beach ей дали стандартный номер на втором этаже с большой кроватью, столом, кондиционером, телевизором и чайником. «Единственное, чего мне не хватало, — это места для хранения вещей, — добавила она. — Каждое утро меняли полотенца и приносили бутылки с водой».

По словам путешественницы, гостей не баловали разнообразием блюд в ресторане отеля. «Но всегда были пара блюд из рыбы и несколько гарниров на выбор, несколько видов салатов и нарезка овощей, — пояснила она. — Фруктов было мало. В обед мы ели мороженое и фрукты, что покупали в магазинчике недалеко от пляжа, или пили свежевыжатый сок».

Ранее эта блогерша объяснила, почему предпочла поездку в Узбекистан Мальдивам и осталась довольна выбором направления для путешествия. По ее словам, причина такого решения не в том, что Мальдивы обошлись бы дороже.

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      Фариза Бацазова
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