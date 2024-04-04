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15:01, 4 апреля 2024Наука и техника

Впервые обнаружена суперземля с вечной дневной стороной

The Astrophysical Journal: впервые обнаружена суперземля в приливном захвате

Фото: 力力摄影日记 / Unsplash

Международная группа астрономов впервые обнаружила суперземлю, которая находится в приливном захвате, то есть одно из ее полушарий вечно обращено к родительской звезде. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal.

Исследователи провели наблюдения экзопланеты LHS 3844b и провели анализ данных космического телескопа Spitzer, чтобы измерить количество звездного света, отраженного планетой. Это позволило рассчитать температуру поверхности и определить, что одно полушарие намного холоднее другого.

Авторы полагают, что обнаружение одной приливно-зависимой планеты убедительно свидетельствует, что в галактике их гораздо больше. Некоторые ученые предполагают, что многие планеты в Млечном Пути, вероятно, находятся в приливном захвате. Считается, что они непригодны для жизни, однако на границе между ночной и дневной стороной могут быть благоприятные условия.

LHS 3844b имеет радиус 1,32 радиуса Земли и орбитальный период 11,1 часа. Она вращается вокруг красного карлика и находится на расстоянии около 48,5 световых лет от Солнечной системы.

ЖЗЛ
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      Александр Еникеев
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