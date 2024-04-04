В Рособрнадзоре ответили на данные об использовании текстов Алексиевич на ЕГЭ

В Рособрнадзоре опровергли данные об использовании текстов Алексиевич на ЕГЭ

Данные о том, что тексты белорусской писательницы, шестого русскоязычного лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич использовались в ходе досрочного периода Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку, не соответствуют действительности. С таким опровержением выступили представители Рособрнадзора, их ответ был приведен в Telegram-канале.

До этого глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила депутатский запрос на имя министра просвещения Сергея Кравцова с просьбой разобраться, почему в ЕГЭ по русскому языку был отрывок из произведения Алексиевич «Чернобыльская молитва». По мнению Останиной, данный текст отличает ненависть к России и русской культуре, а также к союзной Белоруссии.

«Источником информации о якобы использовавшемся в контрольных измерительных материалах ЕГЭ по русскому языку досрочного периода 2024 года тексте автора С. Алексиевич послужили различные частные тренировочные ресурсы для подготовки к ЕГЭ. ФИПИ провел анализ содержания некоторых популярных интернет-ресурсов подобного рода и действительно обнаружил на них тексты С. Алексиевич», — разъяснили в Рособрнадзоре.

В ведомстве напомнили, что ответственность за достоверность информации, размещаемой на частных тренировочных ресурсах, целиком и полностью лежит на их владельцах и модераторах.

3 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин во время ежегодного отчета перед Госдумой рассказал, что резко менять правила ЕГЭ было бы опасно.